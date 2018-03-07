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Холодный расчет, – Der Standard о расторжении "Газпромом" договоров с "Нафтогазом"

695 Читати новину українською
"Газпром" будет шантажировать Украину и ЕС / Без Табу

Отказ от поставок газа Украине, запланированных на март, не похож на "эмоциональную реакцию" на проигрыш в Стокгольмском суде.

То, что поначалу кажется ошибкой, сделанной из тупика, в действительности является абсолютно продуманным шагом "Газпрома", пишет Der Standard.

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Расторжение договоров российской корпорацией с "Нафтогазом", по мнению экспертов, направлено на то, чтобы увеличить давление не только на Украину, но и на Европу, отмечает издание.

Такой шаг "Газпрома", очевидно, должен заставить ЕС к строительству газопровода "Северный поток-2", говорится в статье. Заблокировав транзит газа через Украину, Кремль демонстрирует, что хочет вести переговоры на своих условиях.

Хотя большая часть российского газа поступает в ЕС все же через украинский газопровод, однако "Газпром" недвусмысленно сигнализирует, что с этим будет покончено в кратчайшие сроки. В случае необходимости Россия готова даже смириться с новыми санкциями, отмечает автор публикации.

Такая стратегия, вероятно, должна заставить Еврокомиссию достроить "Северный поток-2", чему в Брюсселе, как и раньше, сопротивляются. Мощность второй ветки балтийского газопровода составила бы 55 млрд кубометров, что равно половине объема газа, проходящего через Украину. "Газпром" хочет добиться и создания южного газового коридора. Это означало бы восстановление газопровода "Южный поток" через Болгарию, и расширение запланированного газопровода "Турецкий поток",
– объясняет немецкая газета.

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". И 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение на потребление газа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Евросоюз Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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