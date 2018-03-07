11:28
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Холодний розрахунок, – Der Standard про розірвання "Газпромом" договорів із "Нафтогазом"

1720 Читать новость на русском
"Газпром" шантажуватиме Україну та ЄС / Без Табу

Відмова від постачання газу Україні, запланованого на березень, не схожа на "емоційну реакцію" на програш у Стокгольмському суді.

Те, що спочатку здається помилкою, зробленою з безвиході, насправді є абсолютно продуманим кроком "Газпрому", пише Der Standard.

Читайте також: "Газпром" дорого поплатиться за розірвання контрактів з "Нафтогазом", – експерт

Розірвання договорів російською корпорацією із "Нафтогазом", на думку експертів, спрямоване на те, щоб збільшити тиск не тільки на Україну, а й на Європу, зауважує видання.

Такий крок "Газпрому", очевидно, повинен примусити ЄС до будівництва газопроводу "Північний потік-2", йдеться у статті. Заблокувавши транзит газу через Україну, Кремль демонструє, що хоче вести переговори на своїх умовах.

Хоч велика частина російського газу надходить в ЄС все ще через український газопровід, однак "Газпром" недвозначно сигналізує, що з цим буде покінчено у найкоротші терміни. В разі потреби Росія готова навіть змиритися з новими санкціями, зазначає автор публікації.

Така стратегія, ймовірно, повинна змусити Єврокомісію добудувати "Північний потік-2 ", чому у Брюсселі, як і раніше, опираються. Потужність другої гілки балтійського газопроводу склала б 55 млрд кубометрів, що дорівнює половині обсягу газу, що проходить через Україну. "Газпром" хоче домогтися і створення південного газового коридору. Це означало б відновлення газопроводу "Південний потік" через Болгарію, і розширення запланованого газопроводу "Турецький потік",
– пояснює німецька газета.

Читайте також: Останні дії Росії показують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, – Брок

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". І 2 березня Міненерго ввело тимчасове обмеження на споживання газу.

Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Новини Росії Євросоюз Газпром
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
1660
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1408
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2108
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1492
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1335
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук