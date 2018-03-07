Холодний розрахунок, – Der Standard про розірвання "Газпромом" договорів із "Нафтогазом"

Відмова від постачання газу Україні, запланованого на березень, не схожа на "емоційну реакцію" на програш у Стокгольмському суді.

Те, що спочатку здається помилкою, зробленою з безвиході, насправді є абсолютно продуманим кроком "Газпрому", пише Der Standard.

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Розірвання договорів російською корпорацією із "Нафтогазом", на думку експертів, спрямоване на те, щоб збільшити тиск не тільки на Україну, а й на Європу, зауважує видання.

Такий крок "Газпрому", очевидно, повинен примусити ЄС до будівництва газопроводу "Північний потік-2", йдеться у статті. Заблокувавши транзит газу через Україну, Кремль демонструє, що хоче вести переговори на своїх умовах.

Хоч велика частина російського газу надходить в ЄС все ще через український газопровід, однак "Газпром" недвозначно сигналізує, що з цим буде покінчено у найкоротші терміни. В разі потреби Росія готова навіть змиритися з новими санкціями, зазначає автор публікації.

Така стратегія, ймовірно, повинна змусити Єврокомісію добудувати "Північний потік-2 ", чому у Брюсселі, як і раніше, опираються. Потужність другої гілки балтійського газопроводу склала б 55 млрд кубометрів, що дорівнює половині обсягу газу, що проходить через Україну. "Газпром" хоче домогтися і створення південного газового коридору. Це означало б відновлення газопроводу "Південний потік" через Болгарію, і розширення запланованого газопроводу "Турецький потік",

– пояснює німецька газета.

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". І 2 березня Міненерго ввело тимчасове обмеження на споживання газу.