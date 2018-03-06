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"Газпром" дорого поплатиться за розірвання контрактів з "Нафтогазом", – експерт

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"Газпром" збанкрутує? / Фото з відкритих джерел

Заяви "Газпрому" про розірвання контрактів з "Нафтогазом" на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж – суто емоційна реакція за межами бізнесових і політичних рішень. Це призведе до негативних наслідків саме для "Газпрому".

Про це сайту "24" розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Як зауважує політолог, протягом кількох годин "Газпром" кілька разів кардинально змінював позицію. Спочатку, що розриваються контракти, потім, що все ніби залишається в силі. Тепер його глава Міллер заявив про позов у Стокгольмський арбітраж.

Але треба нагадати, що контракт з Росією був дуже не вигідний для України. Зокрема, ним не передбачено розрив угод в односторонньому порядку. І зараз це плюс для України. Подавати в Стокгольм позов на розрив контрактів за півтора року до їхнього завершення – смішно,
– наголошує Леонов.

За словами політолога, після таких заяв "Газпрому" під питання ставиться транзит російського газу в Європу. Відповідно, це привід для опонентів "Газпрому" в Європі ставити питання про надійність цієї компанії, в першу чергу, що стосується будівництва за її ініціативи газопроводу "Північний потік-2". Тому "Газпром" програє і з політичної точки зору.

Як зазначає експерт, програє "Газпром" і з економічної точки зору. Його спроби гратися навколо транзиту відіб’ється на акціях. Восени 2017 року рішення Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу" вже призвело до серйозного падіння акцій "Газпрому".

Те, що "Газпром" винен велику суму Україні – 2,5 мільярди доларів, теж відіб’ється на потенційних інвесторах для "Північного потоку-2". Тому що багато хто не захоче інвестувати гроші, знаючи, що в "Газпрому" можуть конфіскувати частину активів через борги,
– вважає Олександр Леонов.

Загалом, говорить він, реакція "Газпрому" спрямована на внутрішнього російського споживача у зв’язку з виборами президента РФ. Продемонструвати, що Росія "карає всіх своїх ворогів".

"Позиція України набагато вигідніша. Є рішення суду, є сума боргу, яку має виплатити "Газпром", і є пеня в 500 тисяч доларів, яку щодня Росія має платити Україні. Далі можна включити фантазію, що ми можемо тримати в Європі з активів "Газпрому", якщо він зволікатиме з погашенням боргу", – наголошує Олександр Леонов.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.

5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Теги: Новини України Новини політики Газпром Газовий конфлікт Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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