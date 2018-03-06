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"Газпром" дорого поплатится за расторжение контрактов с "Нафтогазом", – эксперт

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"Газпром" обанкротится? / Фото из открытых источников

Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж – сугубо эмоциональная реакция за пределами бизнеса и политических решений. Это приведет к негативным последствиям именно для "Газпрома".

Об этом сайту "24" рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Как отмечает политолог, в течение нескольких часов "Газпром" несколько раз кардинально менял позицию. Сначала, что разрываются контракты, затем, что все как бы остается в силе. Теперь его глава Миллер подал иск в Стокгольмский арбитраж.

Но надо напомнить, что контракт с Россией был очень невыгоден для Украины. В частности, им не предусмотрен разрыв соглашений в одностороннем порядке. И сейчас это плюс для Украины. Подавать в Стокгольм иск на разрыв контрактов за полтора года до их завершения – смешно,
– отмечает Леонов.

По словам политолога, после таких заявлений "Газпрома" под вопрос ставится транзит российского газа в Европу. Соответственно, это повод для оппонентов "Газпрома" в Европе ставить вопрос о надежности этой компании, в первую очередь, что касается строительства по ее инициативе газопровода "Северный поток-2". Поэтому "Газпром" проигрывает и с политической точки зрения.

Как отмечает эксперт, проигрывает "Газпром" и с экономической точки зрения. Его попытки играть вокруг транзита отразится на акциях. Осенью 2017 года решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" уже привело к серьезному падению акций "Газпрома".

То, что "Газпром" должен большую сумму Украине – 2,5 миллиарда долларов, тоже отразится на потенциальных инвесторах для "Северного потока-2". Потому что многие не захотят инвестировать деньги, зная, что у "Газпрома" могут конфисковать часть активов из-за долгов,
– считает Александр Леонов.

В общем, говорит он, реакция "Газпрома" направлена ​​на внутреннего российского потребителя в связи с выборами президента РФ. Продемонстрировать, что Россия "наказывает всех своих врагов".

"Позиция Украины гораздо выгоднее. Есть решение суда, есть сумма, которую должен выплатить "Газпром", и есть пеня в 500 тысяч долларов, которую ежедневно Россия должна платить Украине. Далее можно включить фантазию, что мы можем держать в Европе из активов "Газпрома", если он будет медлить с погашением долга", – отмечает Александр Леонов.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза.

5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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