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      Холодов системно атакует рынок табачных изделий стабилизированный Зеленским - СМИ

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      рынок табачных изделий / unian.ua

      Холодов продолжает лоббировать интересы своего табачного бизнеса, из которого, по его же словам, вышел 2-3 года назад.

      Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов продолжает лоббировать интересы своего табачного бизнеса, из которого, по его же словам, вышел 2-3 года назад. Об этом сообщает hubs.ua со ссылкой на поправку Холодова к закону законопроекту №1209-1.

      Согласно тексту поправки, автор предлагает в 2020-2025 годах наделить торговцев сигаретами правом "…превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%". С учетом акцизного налога превышение конечной стоимости сигарет от "максимальной розничной" может превысить 15% уже в следующем году. Холодов инициировал внесение правки 10 декабря, на заседании рабочей группы при Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

      Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что Холодов основал на Кипре фирму Reineweg. Адрес регистрации совпадает с адресом частного дома, принадлежащим семье нардепа. Указанной фирме опосредованно принадлежит сеть табачных киосков в Киеве. Журналисты также указывают: поправка Холодова к закону №1209-1 не первая его законодательная инициатива об увеличении прибыльности табачного бизнеса. Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало в отношении нардепа уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебных положением.
       

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Законодательство Табак
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