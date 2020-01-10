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      Холодов системно атакує ринок тютюнових виробів стабілізований Зеленським, – ЗМІ

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      ринок тютюнових виробів / unian.ua

      Холодов продовжує лобіювати інтереси свого тютюнового бізнесу, з якого, за його ж словами, вийшов 2-3 роки тому.

      Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов продовжує лобіювати інтереси свого тютюнового бізнесу, з якого, за його ж словами, вийшов 2-3 роки тому. Про це повідомляє hubs.ua з посиланням на поправку Холодова до закону законопроєкту №1209-1.

      Згідно з текстом поправки, автор пропонує у 2020-2025 роках наділити торговців сигаретами правом "...перевищувати при реалізації тютюнових виробів максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці вироби у відповідності до законодавства, не більше ніж на 15%". З урахуванням акцизного податку перевищення кінцевої вартості сигарет від "максимальної роздрібної" може перевищити 15% вже в наступному році. Холодов ініціював внесення правки 10 грудня, на засіданні робочої групи при Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

      Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" з'ясували, що Холодов заснував на Кіпрі фірму Reineweg. Адреса реєстрації збігається з адресою приватного будинку, що належить родині нардепа. Вказаній фірмі опосередковано належить мережа тютюнових кіосків у Києві. Журналісти також зазначають: поправка Холодова до закону №1209-1 не перша його законодавча ініціатива про збільшення прибутковості тютюнового бізнесу. Національне антикорупційне бюро України зареєструвало щодо нардепа кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.

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      Теги: Новини України Законодавство Тютюн Слуга народу
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