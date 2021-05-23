Как отметил Наев в видеообращении, ежедневно украинские морские пехотинцы выполняют крайне важные боевые задания на море, суше и в воздухе, подтверждая свой лозунг "Верные всегда".

Важно Готовы в любой момент дать отпор врагу, – Зеленский поздравил украинских морпехов

Кроме этого, Наев указал, что украинские морпехи демонстрируют не только отвагу и мужество, но и высокое боевое мастерство.

Выражаю вам благодарность за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимости духа,

– сказал Наев.

Также к поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он назвал украинских морпехов "щитом нашего морского побережья". По его словам, за годы войны украинская морская пехота окрепла и стала гордостью Украины.

"Я искренне благодарен ветеранам морской пехоты, которые в далеком 1992 году одними из первых заявили о своем выборе служить украинскому народу в составе возрожденного национального флота. Уже тогда морские пехотинцы стали ядром патриотизма и профессионализма, силой, которая сдерживала сепаратизм в Крыму", – подчеркнул Хомчак.

Он поблагодарил каждого, кто в 2014 году во время российской оккупации, не изменил присяге и под лозунгом "Верные всегда" продолжает борьбу за свободу и независимость Украины.