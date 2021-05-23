Глава государства подчеркнул, что морские пехотинцы – подготовлены к действиям на суше, с моря и с воздуха. Соответствующее поздравление обнародовали на сайте Минобороны.
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Кроме этого, украинский президент отметил, что морпехи способны преодолевать значительные физические и психологические нагрузки.
Воины берета цвета морской волны всегда уверенно выполняют задачи в любых условиях боевой обстановки,
– подчеркнул он.
И поблагодарил от имени народа личный состав морской пехоты за верность воинскому долгу, стойкость и героизм, проявленные при защите Украины.
"Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая наше государство", – отметил он.
День морской пехоты: что следует знать
- Отмечать этот день в Украине начали 16 ноября 2014 года. Впоследствии, в 2018 году, празднование решили перенести на 23 мая.
- Именно в этот день в 1918 году гетман Скоропадский издал указ "О начале формирования бригады морской пехоты в составе 3 полков для несения службы".
- В 2018 году морскую пехоту Украины возглавил генерал-лейтенант Юрий Содоль. Командование морпехов базируется в Николаеве.