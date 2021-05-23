Глава государства подчеркнул, что морские пехотинцы – подготовлены к действиям на суше, с моря и с воздуха. Соответствующее поздравление обнародовали на сайте Минобороны.

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Кроме этого, украинский президент отметил, что морпехи способны преодолевать значительные физические и психологические нагрузки.

Воины берета цвета морской волны всегда уверенно выполняют задачи в любых условиях боевой обстановки,

– подчеркнул он.

И поблагодарил от имени народа личный состав морской пехоты за верность воинскому долгу, стойкость и героизм, проявленные при защите Украины.

"Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая наше государство", – отметил он.

Справка. В командовании Военно-морских сил ВСУ сообщили, что за период российско-украинской войны 71 морской пехотинец погиб, защищая Украину.

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