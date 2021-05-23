Глава держави наголосив, що морські піхотинці – підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря. Відповідне вітання оприлюднили на сайті Міноборони.

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Крім цього, український президент зауважив, що морпіхи здатні долати значні фізичні та психологічні навантаження.

Воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких умов бойової обстановки,

– наголосив він.

Й подякував від імені народу особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов'язку, стійкість та героїзм, виявлені під час захисту України.

"Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи нашу державу", – зазначив він.

Довідка. У командуванні Військово-морських сил ЗСУ повідомили, що за період російсько-української війни 71 морський піхотинець загинув, захищаючи Україну.

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