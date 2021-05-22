Командувач морської піхоти Содоль зауважив, що у 2014 році Україна була неготовою до агресії з боку Росії. Кожному військовому необхідно було зробити неможливе, щоб вистояти і не дозволити ворогам реалізувати їхні плани.

Зауважте Наша програма враховує досвід військ США, – командувач морської піхоти Содоль

Військовий пригадав, що після захоплення Криму у 2014 році бійці 36-ї окремої бригади берегової оборони 1-го та 501-го окремих батальйонів морської піхоти залишилися вірними Україні. Їх передислокували до Миколаєва.

Содоль зізнався, що на новому місці морським піхотинцям довелося почати все з початку. Формування нової морської піхоти розпочалося з невеликого кістяка офіцерів, сержантів та матросів.

Згодом долучилися нові люди. За короткий проміжок часу вдалося сформувати ротно-тактичну групу. Саме вона влітку 2014 року вирушила на Донбасі. За словами Содоля, уже тоді всі зрозуміли, що Криму окупантам буде замало.

Генерал-лейтенант нагадав, що морська піхота – це високомобільний рід військ. Серед його завдань – ведення бойових дій як морський (повітряно-морський) десант та оборона важливих берегових об'єктів, а також – десантонебезпечних ділянок морського узбережжя.

Морська піхота – більше, ніж просто рід військ. Серед інших ми вирізняємося тим, що морський піхотинець – це універсальний воїн. Озброєний, вмотивований, навчений та готовий до дії,

– заявив Содоль.

Військовий наголосив: морська піхота України – справжня школа життя. Там формують воїна, захисника та побратима.

Структура морської піхоти України