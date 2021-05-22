Командующий морской пехоты Содоль заметил, что в 2014 году Украина была не готова к агрессии со стороны России. Каждому военному необходимо было сделать невозможное, чтобы выстоять и не позволить врагам реализовать их планы.

Заметьте Наша программа учитывает опыт войск США, – командующий морской пехоты Содоль

Военный вспомнил, что после захвата Крыма в 2014 году бойцы 36-й отдельной бригады береговой обороны 1-го и 501-го отдельных батальонов морской пехоты остались верными Украине. Их передислоцировали в Николаев.

Содоль признался, что на новом месте морским пехотинцам пришлось начать все с начала. Формирование новой морской пехоты началось с небольшого костяка офицеров, сержантов и матросов.

Впоследствии присоединились новые люди. За короткий промежуток времени удалось сформировать ротно-тактическую группу. Именно она летом 2014 года отправилась на Донбасс. По словам Содоля, уже тогда все поняли, что Крыма оккупантам будет мало.

Генерал-лейтенант напомнил, что морская пехота – это высокомобильный род войск. Среди его задач – ведение боевых действий как морского (воздушно-морского) десанта и оборона важных береговых объектов, а также – десантно-опасных участков морского побережья.

Морская пехота – больше, чем просто род войск. Среди других мы отличаемся тем, что морской пехотинец – это универсальный воин. Вооруженный, мотивированный, обученный и готовый к действиям,

– заявил Содоль.

Военный отметил: морская пехота Украины – настоящая школа жизни. Там формируют воина, защитника и собрата.

Структура морской пехоты Украины