По словам Хомчака, наибольшую активность наблюдают на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Кстати Россия до сих пор держит 80 тысяч военных у границы Украины, – Хомчак военным НАТО

В каких приграничных районах держит войска Россия

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что руководство России продолжает реализовывать свои планы по агрессии против Украины. Оккупанты держат свои войска в приграничных с Украиной районах.

В Воронежской,

Белгородской,

Ростовской областях,

и на территории временно оккупированного Крыма.

Активизировались снайперы

Хомчак отметил, снайперы, прибывающие с территории России, активно работают на Донбассе. Военный рассказал, что с начала действия режима тишины зафиксировали 52 случая снайперских выстрелов. Из-за этого погибли 23 украинских защитника, а также 12 получили ранения.

Ситуация в ООС – напряженная

Заметим, ранее сообщалось, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается достаточно напряженной. В конце мая увеличилось количество провокаций боевиков.

Украинские военнослужащие рассказали, что обстрелы боевиков являются хаотичными. Например, враг неожиданно открывает огонь ночью и он не всегда является прицельным.