За словами Хомчака, найбільшу активність спостерігають на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках.

До речі Росія досі тримає 80 тисяч військових біля кордону України, – Хомчак військовим НАТО

у яких прикордонних районах тримає війська Росія

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що керівництво Росії продовжує реалізовувати свої плани щодо агресії проти України. Окупанти тривають свої війська у прикордонних з Україною районах.

У Воронезькій,

Білгородській,

Ростовській областях,

та на території тимчасово окупованого Криму.

Активізувались снайпери

Хомчак зауважив, снайпери, що прибувають з території Росії, активно працюють на Донбасі. Військовий розповів, що від початку дії режиму тиші зафіксували 52 випадки снайперських пострілів. Через це загинули 23 українських захисники, а також 12 отримали поранення.

Ситуація в ООС – напружена

Зауважимо, раніше повідомляли, що ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається досить напруженою. Наприкінці травня збільшилась кількість провокацій бойовиків.

Українські військовослужбовці розповіли, що обстріли бойовиків є хаотичними. Наприклад, ворог зненацька відкриває вогонь вночі та він не завжди є прицільним.