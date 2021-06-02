Ворог застосовує зброю, заборонену мінськими домовленостями. За даними пресслужби ООС, впродовж доби 1 червня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню.
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Як поводяться бойовики
За словами українських військовослужбовців, обстріли бойовиків є хаотичними. Зокрема, ворог зненацька відкриває вогонь і він не завжди є прицільним.
Противник останнім часом поводить себе дуже підло та агресивно. Ближче до ночі він починає провокації з великокаліберних кулеметів і з гранатометів різних систем,
– зазначив український захисник Іван.
Кореспондентка Анна Амєлічєва розповіла, що протягом останніх тижнів проросійські найманці обстрілювали інфраструктуру населених пунктів, розташованих на лінії розмежування.
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Бойовики обстріляли з протитанкової ракетної установки селище Шуми. Також вони гатили по населених пунктах Північне та Горлівка.
"Поки неспокійно, але ми звикли. Ми вже чуємо постріли близько й далеко. У мене внук у 6 клас перейшов. Він якщо чує, то каже, що це далеко й гуляє далі", – розповіла мешканка Північного Надія Богатищева.
Нерідко російські окупаційні війська використовують й дистанційне мінування. Для цього вони застосовують ручні протитанкові гранатомети та міни ПОМ-2, які неможливо знешкодити без підриву, а це становить загрозу для місцевого населення.
Якою є ситуація на окупованих територіях Донбасу: дивіться відео
Ситуація на Донбасі: коротко
- Російські найманці продовжують обстрілювати українських військових. За даними пресслужби ООС, бойовики ігнорують режим припинення вогню.
- У Міністерстві оборони України заявили, що Росія протягом травня 2021 року завезла нові партії зброї на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей. Мовиться про артилерійське та стрілецьке озброєння.
- Володимир Зеленський зазначив, що наступ Росії є цілком ймовірним до кінця вересня 2021 року. Загрозу становлять російські навчання "Захід – 2021".