Ворог застосовує зброю, заборонену мінськими домовленостями. За даними пресслужби ООС, впродовж доби 1 червня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню.

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Як поводяться бойовики

За словами українських військовослужбовців, обстріли бойовиків є хаотичними. Зокрема, ворог зненацька відкриває вогонь і він не завжди є прицільним.

Противник останнім часом поводить себе дуже підло та агресивно. Ближче до ночі він починає провокації з великокаліберних кулеметів і з гранатометів різних систем,

– зазначив український захисник Іван.

Кореспондентка Анна Амєлічєва розповіла, що протягом останніх тижнів проросійські найманці обстрілювали інфраструктуру населених пунктів, розташованих на лінії розмежування.

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Бойовики обстріляли з протитанкової ракетної установки селище Шуми. Також вони гатили по населених пунктах Північне та Горлівка.

"Поки неспокійно, але ми звикли. Ми вже чуємо постріли близько й далеко. У мене внук у 6 клас перейшов. Він якщо чує, то каже, що це далеко й гуляє далі", – розповіла мешканка Північного Надія Богатищева.

Нерідко російські окупаційні війська використовують й дистанційне мінування. Для цього вони застосовують ручні протитанкові гранатомети та міни ПОМ-2, які неможливо знешкодити без підриву, а це становить загрозу для місцевого населення.

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Ситуація на Донбасі: коротко