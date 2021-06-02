Враг применяет оружие, запрещенное минскими договоренностями. По данным пресс-службы ООС, в течение суток 1 июня на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня.

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Как ведут себя боевики

По словам украинских военнослужащих, обстрелы боевиков хаотичны. В частности, враг неожиданно открывает огонь и он не всегда прицельный.

Противник в последнее время ведет себя очень подло и агрессивно. Ближе к ночи он начинает провокации из крупнокалиберных пулеметов и из гранатометов различных систем,

– отметил украинский защитник Иван.

Корреспондент Анна Амеличева рассказала, что в течение последних недель пророссийские наемники обстреливали инфраструктуру населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

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Боевики обстреляли из противотанкового ракетного установки поселок Шумы. Также они били по населенным пунктам Северное и Горловка.

"Пока неспокойно, но мы привыкли. Мы уже слышим выстрелы близко и далеко. У меня внук в 6 класс перешел. Он если слышит, говорит, что это далеко и гуляет дальше", – рассказала жительница Северного Надежда Богатищева.

Нередко российские оккупационные войска используют и дистанционное минирование. Для этого они применяют ручные противотанковые гранатометы и мины ПОМ-2, которые невозможно обезвредить без подрыва, а это представляет угрозу для местного населения.

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Ситуация на Донбассе: коротко