Сейчас украинских защитников пытаются оттеснить оружием. Четвертые сутки подряд там продолжаются обстрелы. В то же время с начала недели вблизи позиции разорвалось примерно 30 мин.

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На прицеле у оккупантов военные Украины находятся 24 часа в сутки. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь рассказал, что недавно едва не стал мишенью.

Мужчина пояснил, что направлялся из блиндажа на пост. По его словам, тогда стреляли со значительного расстояния из крупнокалиберного пулемета.

У них нет графика. Захотели, бросили ВОГ, захотели – гранатомет,

– сказал военный ВСУ.

Оккупанты вплотную подошли к Бахмутской трассе

Пока длилось перемирие оккупанты, несмотря на Минские соглашения, рыли свои шанцы вперед к украинским позициям. Сейчас вплотную подступились к Бахмутской трассе, которая является условной линией разграничения на этом участке фронта.

Боевики пытаются ее перейти. Чтобы обезопасить свои инженерные работы, дистанционно минируют позиции украинских защитников запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2.



Украинское оружие в ответ молчит / Фото 24 канала

"Они хотят просто разобрать наши позиции – ведь мы им стоим им как кость в горле", – пояснил военный ВСУ Сергей.

Украинское оружие в ответ молчит, ведь перемирие до сих пор продолжается. Однако оккупантов это не останавливает, в бо идут подствольные гранатометы. Украинские военные рассказали, что враг применил 3 вида оружия:

снайперские крупнокалиберные винтовки;

обычное стрелковое оружие, автоматы;

снаряды РПГ.



К провокациям вблизи Желобка причастны кадровые российские военные / Фото 24 канала

Армейцы убеждены, что к провокациям вблизи Желобка причастны кадровые российские военные. Они видели российский флаг, конкретно – Москвы.

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Обстрел вблизи Желобка продолжался примерно 20 минут. Военные уверены, что оккупанты проводили разведку боем, ведь в районе оккупированного Желобка произошла смена вражеских подразделений.