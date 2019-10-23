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      Хороший олигарх – тот, который сидит, – Стерненко

      39 Читати новину українською
      Сергей Стерненко
      Сергей Стерненко / Соцсети

      Олигарх – это по определению плохой термин. Человек, который владеет медиа, имеет влияние на политику и занимается крупным бизнесом. В Украине же это нужно дополнить определением – человек, получивший крупный бизнес и капитал путем незаконных махинаций.

      Хороший олигарх – это тот олигарх, который сидит. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал одесский активист Сергей Стерненко.

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      Что известно о Сергее СтерненкоЕму только 24, а он уже успел принять активное участие в Революции Достоинства, возглавить одесский областной центр Правого сектора, начать "Народную люстрацию" и стать костью в горле мэра Одессы Геннадия Труханова и десятков других идейных антагонистов. Следствием активной борьбы Стерненко за соблюдение закона стали три нападения на него в течение первой половины 2018-го.

      Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот умер. Сейчас Сергей в основном живет не в Одессе, а в Киеве. На интервью приходит в сопровождении охранника. Ведь пока исполнители, и прежде всего заказчик покушений не наказаны, стоит сохранять бдительность.

      Стерненко отметил, что у Коломойского, видимо, есть определенное влияние на политическую ситуацию в стране. Ведь вдруг по "Приватбанку" начали появляться судебные решения.

      Мы должны делать все для того, чтобы Украина стала правовым государством, в котором работают институты, а судебные решения не зависят от фамилий фигурантов,
      – подчеркнул он.

      "Что происходило в "Приватбанке" при Петре Алексеевиче (Порошенко, – прим. ред.), что происходит сейчас при Зеленском – сомневаюсь, что это исключительно правовая история", – добавил активист.

      Он также пояснил, что фамилия Коломойского так или иначе раньше влияла в одну сторону, а сейчас влияет совсем в другую. Это значит, что у нас – слабое государство.

      Что известно о деле "Приватбанка"В декабре 2017 года национализированный "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.

      Впоследствии суд арестовал активы бывших владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело "Приватбанка" не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию. 15 октября "Приватбанк" выиграл апелляцию против Коломойского в суде Лондона.

      Национализация "Приватбанка": коротко о главном

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (самые большие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
      • Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
      • В ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Сергей Стерненко Деньги Приватбанк
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