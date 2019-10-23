Хороший олігарх – той, який сидить, – Стерненко

Олігарх – це, за визначенням, поганий термін. Людина, яка володіє медіа, має вплив на політику і займається великим бізнесом. В Україні ж це потрібно доповнити визначенням – людина, яка отримала великий бізнес та капітал шляхом незаконних махінацій.

Хороший олігарх – це той олігарх, який сидить. Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив одеський активіст Сергій Стерненко.

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Хто такий Сергій СтерненкоЙому – лише 24, а він уже встиг взяти активну участь у Революції Гідності, очолити одеський обласний осередок Правого сектора, започаткувати "Народну люстрацію" і стати кісткою в горлі мера Одеси Геннадія Труханова та десятків інших ідейних антагоністів. Наслідком активної боротьби Стерненка за дотримання закону стали три напади на нього упродовж першої половини 2018-го.



Під час другого нападу активісту ззаду стріляли у шию, а під час останнього він поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Зараз Сергій здебільшого мешкає не в Одесі, а в Києві. На інтерв’ю приходить у супроводі охоронця. Адже поки виконавці, і, насамперед, замовник замахів не покарані, варто зберігати пильність.

Стерненко зауважив, що у Коломойського, мабуть, є певний вплив на політичну ситуацію в країні. Адже раптом щодо "ПриватБанку" почали з'являтися судові рішення.

Ми маємо робити все для того, щоб Україна стала правовою державою, в якій працюють інституції, а судові рішення не залежать від прізвищ фігурантів,

– наголосив він.

"Що відбувалось у "ПриватБанку" при Петрові Олексійовичу (Порошенку, – прим. ред.), що відбувається зараз при Зеленському – сумніваюся, що це виключно правова історія", – додав активіст.

Він також пояснив, що прізвище Коломойського так чи інакше раніше впливало в один бік, а зараз впливає у зовсім інший. Це означає, що у нас – слабка держава.

Що відомо про справу "ПриватБанку"У грудні 2017 року націоналізований "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.



Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму у понад 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію. 15 жовтня "Приватбанк" виграв апеляцію проти Коломойського в суді Лондона.

Націоналізація "Приватбанку": коротко про головне

• Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

• Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

• Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".

• У відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.