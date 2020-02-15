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      Хорошковский завладел участками леса на Каневщине: суд вернул их государству

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      Трое судей из Черкасс – Сергей Бондаренко, Василий Храпко и Олег Новиков – вернули в государственную собственность 60 гектаров леса на Каневщине, которыми незаконно завладел политик времен Януковича Валерий Хорошковский.

      В феврале 2005 года Каневская районная госадминистрация безвозмездно передала в собственность земли лесохозяйственного назначения 46 жителям Черкасской области. Для этого их назначение ранее было изменено на сельскохозяйственное.

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      Земельные участки сразу перекупил бывший чиновник времен Януковича, олигарх Валерий Хорошковский, и члены его семьи.

      Кто такой Валерий Хорошковский?Украинский бизнесмен и политик, был вице-премьером времен Януковича и главой СБУ. Бывший владелец телеканала "Интер". Выехал из Украины в 2012 году.

      По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ спецслужбам РФ. В 2010 году номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод.

      Местная прокуратура заявила, что земельные участки с самого начала были распределены на подставных лиц для того, чтобы перепродать их в будущем. Поэтому прокуроры обратились в суд, чтобы вытребовать у Хорошковского все земли обратно в государственную собственность.

      Валерій Хорошковський
      Валерий Хорошковский

      Дело неоднократно рассматривалось судами всех инстанций. И лишь в конце 2019 года Черкасский апелляционный суд вынес долгожданное решение, которым удовлетворил требования.

      Судьи признали, что райгосадминистрация была не вправе распоряжаться землями лесохозяйственного назначения. Леса в Украине находятся под специальной защитой, а решение об их изъятии может принимать только Кабмин.

      Пользоваться лесами может каждый желающий, а не только чиновники. Поэтому судьи решили изъять земли у Хорошковского.

      Председательствующим в этом деле был Сергей Бондаренко, который уже получал от нас награду за то, что не поддался давлению со стороны председателя суда и отказался незаконно выселять женщину из общежития.

      Cергій Бондаренко суддя
      Премию "Честь недели" получил судья Сергей Бондаренко

      Интересно, что тот же председатель суда Бабенко ранее тоже рассматривал дело о земле Хорошковского, но в иске прокуратуры отказал. А вот Бондаренко и в этот раз проявил независимость и не испугался возможных преследований или иного давления со стороны олигарха и чиновников.

      Премию "Честь недели" за возвращение государству незаконно изъятых земельных участков получает судья Черкасского апелляционного суда Сергей Бондаренко.

      НЕчесть недели

      Похожее дело недавно рассматривали и судьи Большой палаты Верховного суда. Несколько жителей Киевской области бесплатно получили в частную собственность земельные участки для строительства и ведения сельскохозяйственной деятельности в Козине.

      Позже все участки были приобретены и приняты в подарок одним лицом – Андреем Клюевым, экс-главой администрации президента времен Януковича, который построил там дом площадью свыше двух тысяч квадратных метров.

      Кто такой Андрей Клюев?В прошлом – народный депутат от "Партии регионов", глава администрации Виктора Януковича. Его подозревают в завладении госимуществом в особо крупных размерах. А также обвиняют в причастности к организации кровавого разгона студентов на Майдане.

      В январе 2020 года Клюева заочно арестовали. Однако уже через месяц было принято решение об отмене соответствующего постановления.

      И в этом деле прокуратура утверждала, что земля была передана с нарушением земельного законодательства. Упомянутые участки принадлежат территориальной общине, поэтому передавать их кому-то мог только Козинский поселковый совет.

      Однако решение принял исполнительный комитет совета. Законодательство запрещало сельскому совету передавать свои полномочия исполнительному комитету или любым другим лицам. Да и решение совета не было опубликовано, следовательно – не вступило в силу.

      Поэтому прокуратура с 2014 года через суд пыталась изъять у Клюева три гектара земли, которые оценивают в три миллиона гривен. После многочисленных разбирательств в других судах дело дошло до Верховного суда, где под председательством Елены Сытник его рассмотрела Большая палата.

      Андрій Клюєв
      Андрей Клюев

      Большая палата отменила частично предыдущее решение и направила дело на новое рассмотрение. Казалось бы, хорошее решение. Но 7 из 20 судей не согласились и высказали особое мнение. Они обратили внимание на то, что Большая палата отменила предыдущее решение только в части, а не в целом.

      Прокуратура среди прочего просила признать решение исполнительного комитета незаконным. Апелляция отказала, а Большая палата оставила эту часть решения в силе.

      Судьи первой инстанции, которым будет передано дело на повторное рассмотрение, должны самостоятельно решить, законным ли было решение исполкома и имел ли он вообще полномочия принимать решение об отчуждении земель.

      Однако теперь они не смогут истребовать земли у Клюева, потому что будут связаны решением Большой палаты, и аргументы прокуратуры потеряют смысл.

      Суддя Олена Ситнік
      Премию "НЕчесть недели" получила судья Елена Сытник

      Также в особом мнении судьи обратили внимание, что Большая палата Верховного Суда вышла за пределы рассмотрения и заявила, что прокуратура пропустила сроки исковой давности.

      Они призвали судей первой инстанции не принимать во внимание утверждения из постановления об исковой давности и не использовать их для отказа в удовлетворении остальных исковых требований ввиду истечения этой давности.

      Премию "НЕчесть недели" получает судья Большой палаты Верховного Суда Елена Сытник, которая председательствовала в деле и позволила Клюеву оставить себе земли, полученные незаконно.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Черкасс Рынок земли Андрей Клюев Валерий Хорошковский
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