Хорошковский завладел участками леса на Каневщине: суд вернул их государству

Трое судей из Черкасс – Сергей Бондаренко, Василий Храпко и Олег Новиков – вернули в государственную собственность 60 гектаров леса на Каневщине, которыми незаконно завладел политик времен Януковича Валерий Хорошковский.

В феврале 2005 года Каневская районная госадминистрация безвозмездно передала в собственность земли лесохозяйственного назначения 46 жителям Черкасской области. Для этого их назначение ранее было изменено на сельскохозяйственное.

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Земельные участки сразу перекупил бывший чиновник времен Януковича, олигарх Валерий Хорошковский, и члены его семьи.

Кто такой Валерий Хорошковский?Украинский бизнесмен и политик, был вице-премьером времен Януковича и главой СБУ. Бывший владелец телеканала "Интер". Выехал из Украины в 2012 году.



По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ спецслужбам РФ. В 2010 году номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод.

Местная прокуратура заявила, что земельные участки с самого начала были распределены на подставных лиц для того, чтобы перепродать их в будущем. Поэтому прокуроры обратились в суд, чтобы вытребовать у Хорошковского все земли обратно в государственную собственность.



Валерий Хорошковский

Дело неоднократно рассматривалось судами всех инстанций. И лишь в конце 2019 года Черкасский апелляционный суд вынес долгожданное решение, которым удовлетворил требования.

Судьи признали, что райгосадминистрация была не вправе распоряжаться землями лесохозяйственного назначения. Леса в Украине находятся под специальной защитой, а решение об их изъятии может принимать только Кабмин.

Пользоваться лесами может каждый желающий, а не только чиновники. Поэтому судьи решили изъять земли у Хорошковского.

Председательствующим в этом деле был Сергей Бондаренко, который уже получал от нас награду за то, что не поддался давлению со стороны председателя суда и отказался незаконно выселять женщину из общежития.



Премию "Честь недели" получил судья Сергей Бондаренко

Интересно, что тот же председатель суда Бабенко ранее тоже рассматривал дело о земле Хорошковского, но в иске прокуратуры отказал. А вот Бондаренко и в этот раз проявил независимость и не испугался возможных преследований или иного давления со стороны олигарха и чиновников.

Премию "Честь недели" за возвращение государству незаконно изъятых земельных участков получает судья Черкасского апелляционного суда Сергей Бондаренко.

НЕчесть недели

Похожее дело недавно рассматривали и судьи Большой палаты Верховного суда. Несколько жителей Киевской области бесплатно получили в частную собственность земельные участки для строительства и ведения сельскохозяйственной деятельности в Козине.

Позже все участки были приобретены и приняты в подарок одним лицом – Андреем Клюевым, экс-главой администрации президента времен Януковича, который построил там дом площадью свыше двух тысяч квадратных метров.

Кто такой Андрей Клюев?В прошлом – народный депутат от "Партии регионов", глава администрации Виктора Януковича. Его подозревают в завладении госимуществом в особо крупных размерах. А также обвиняют в причастности к организации кровавого разгона студентов на Майдане.



В январе 2020 года Клюева заочно арестовали. Однако уже через месяц было принято решение об отмене соответствующего постановления.

И в этом деле прокуратура утверждала, что земля была передана с нарушением земельного законодательства. Упомянутые участки принадлежат территориальной общине, поэтому передавать их кому-то мог только Козинский поселковый совет.

Однако решение принял исполнительный комитет совета. Законодательство запрещало сельскому совету передавать свои полномочия исполнительному комитету или любым другим лицам. Да и решение совета не было опубликовано, следовательно – не вступило в силу.

Поэтому прокуратура с 2014 года через суд пыталась изъять у Клюева три гектара земли, которые оценивают в три миллиона гривен. После многочисленных разбирательств в других судах дело дошло до Верховного суда, где под председательством Елены Сытник его рассмотрела Большая палата.



Андрей Клюев

Большая палата отменила частично предыдущее решение и направила дело на новое рассмотрение. Казалось бы, хорошее решение. Но 7 из 20 судей не согласились и высказали особое мнение. Они обратили внимание на то, что Большая палата отменила предыдущее решение только в части, а не в целом.

Прокуратура среди прочего просила признать решение исполнительного комитета незаконным. Апелляция отказала, а Большая палата оставила эту часть решения в силе.

Судьи первой инстанции, которым будет передано дело на повторное рассмотрение, должны самостоятельно решить, законным ли было решение исполкома и имел ли он вообще полномочия принимать решение об отчуждении земель.

Однако теперь они не смогут истребовать земли у Клюева, потому что будут связаны решением Большой палаты, и аргументы прокуратуры потеряют смысл.



Премию "НЕчесть недели" получила судья Елена Сытник

Также в особом мнении судьи обратили внимание, что Большая палата Верховного Суда вышла за пределы рассмотрения и заявила, что прокуратура пропустила сроки исковой давности.

Они призвали судей первой инстанции не принимать во внимание утверждения из постановления об исковой давности и не использовать их для отказа в удовлетворении остальных исковых требований ввиду истечения этой давности.

Премию "НЕчесть недели" получает судья Большой палаты Верховного Суда Елена Сытник, которая председательствовала в деле и позволила Клюеву оставить себе земли, полученные незаконно.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.