В общественном транспорте Вроцлава транслируют видеоролики об интересных местах Украины. По дороге на работу жители и гости города могут узнать, что такое Тустань или насладиться архитектурой Харькова.

Продюсер медиапроекта Ukraїner Наталья Панченко отметила, что язык видео – польский.

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Отныне на более 1000 экранов в 400 единицах транспорта (трамваи и автобусы) жители этого города ежедневно смотрят наши видео Ukraїner po polsku об Украине,

– рассказала Панченко.

По словам продюсера, видео точно не оставят зрителей равнодушными.

"Вот прямо сейчас вы читаете этот пост, а во Вроцлаве кто-то едет на работу, или просто по делам сидит в городском транспорте и смотрит по дороге ролик об острове Хортица и музее судоходства или о селе Кривая Лука, что в Донецкой области, или о Тустане, или как раз об архитектуре Харькова", – делится Панченко.

Продюсер убеждена, "кто-то захочет больше о том месте почитать, кто-то вспомнит, что его сосед, или коллега по работе в Харькове когда-то родился, кто-то подумает: "О, прикольная та Украина", а кто-то просто добавит место с экрана в список тех, которые обязательно хочет посетить".

Это достижение Панченко назвала "проявлением культурной дипломатии".