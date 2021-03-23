Хортиця, Тустань і Харків: у громадському транспорті Вроцлава показують ролики про Україну
У громадському транспорті Вроцлава транслюють відеоролики про цікаві місця України. Дорогою на роботу жителі та гості міста можуть дізнатися, що таке Тустань або насолодитися архітектурою Харкова.
Джерело:Фейсбук Наталки Панченко
Продюсерка медіапроєкту Ukraїner Наталка Панченко зауважила, що мова відео – польська.
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Відтепер на понад 1000 екранів у 400 одиницях міського транспорту (трамваї та автобуси) жителі цього міста щодня дивляться наші відео Ukrainer po polsku про Україну,
– розповіла Панченко.
За словами продюсерки, відео точно не залишать глядачів байдужими.
"От прямо зараз ви читаєте цей пост, а у Вроцлаві хтось їдучи на роботу, чи просто у справах сидить у міському транспорті й дивиться дорогою ролик про острів Хортиця та музей судноплавства або про село Крива Лука, що на Донеччині, чи про Тустань, або як раз про архітектуру Харкова", – ділиться Панченко.
Продюсерка переконана, "хтось захоче більше про те місце почитати, хтось згадає, що його сусід, чи колега по роботі у Харкові колись народився, хтось подумає: "О, прикольна та Україна", а хтось просто додасть місце з екрана у список тих, які обов'язково хоче відвідати".
Це досягнення Панченко назвала "проявом культурної дипломатії".
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