По информации хорватских журналистов, двум из подозреваемых по 25 лет, а еще одному – 28. Они нанесли владельцам яхт, катеров и лодок материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

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В Хорватии разыскивают трех украинцев

Подозреваемые пока не задержаны и находятся в розыске. По данным правоохранителей, они уже не находятся на территории Хорватии.

В ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин,

– говорится в сообщении местной полиции.

Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу.

Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар. Огонь перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены огнем.

Уголовное дело против подозреваемых направили в соответствующую государственную прокуратуру, которая должна выдать международный ордер на арест.