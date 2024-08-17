В этом художественном центре хранятся работы Ван Гога, Мане и Сезанна. Сомерсет-хаус входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

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В центре Лондона вспыхнул пожар

Пожарная бригада получила сообщение о пожаре в 11:59 и направила 20 пожарных машин для его тушения.

Вся площадка в Сомерсет-хаусе сейчас закрыта для посетителей, пока мы занимаемся ликвидацией пожара. Движение в прилегающей территории будет затруднено, поскольку бригады будут реагировать,

– сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работало около 125 пожарных, в том числе бригады из Сохо, Доугейта, Ислингтона и окрестных пожарных станций. К счастью, по сообщению столичной полиции, никто не пострадал. Директор Джонатан Рики также добавил, что пожар вспыхнул в западном крыле здания, и там "нет произведений искусства".

Причина пожара пока неизвестна, но Сомерсет-хаус опубликовал в социальных сетях, что весь персонал и общественность были в безопасности.