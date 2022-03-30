Причиной стало то, что сербская нефтяная компания NIS на 56,15% принадлежит российской "Газпром нефти". И попала под санкции Евросоюза.
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С Россией напрямую не работают
Компания утверждает, что прямую работу на российском рынке не ведет.
Решением Совета ЕС о санкциях охвачен и договор о транспортировке сырой нефти, который JANAF заключил с компанией NIS на период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Однако он не может быть в дальнейшем реализован с 15 мая 2022 года и до окончания действия ограничительных мер,
– сообщили в компании.
Компания готова согласовать работу с запросами потребителей и искать альтернативные сценарии работы на рынке.
Следует также отметить, что ранее президент Сербии Александр Вучич сделал неоднозначное заявление. Мол, новые ограничительные меры ЕС касательно энергетического сектора России бьют не по ее интересам или Евросоюзу, а по Сербии.
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