Причиною стало те, що сербська нафтова компанія NIS на 56,15% належить російській "Газпром нефти". Та потрапила під санкції Євросоюзу.
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З Росією напряму не працюють
Компанія стверджує, що прямої роботи на російському ринку не веде.
Рішенням Ради ЄС про санкції охоплений і договір про транспортування сирої нафти, який JANAF уклав з компанією NIS на період з 1 січня до 31 грудня 2022 року. Проте він не може бути надалі реалізований з 15 травня 2022 року і до закінчення дії обмежувальних заходів,
– повідомили в компанії.
Компанія готова узгодити свою роботу з запитами споживачів та шукати альтернативні сценарії роботи на ринку.
Варто також зауважити, що раніше президент Сербії Олександр Вучич зробив неоднозначну заяву. Мовляв, нові обмежувальні заходи ЄС щодо енергетичного сектора Росії б'ють не по її інтересах чи Євросоюзу, а по Сербії.
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