Навіть найменшу з них потрібно заблокувати. Про це заявив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу 29 березня, передає 24 канал.
Увага Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій
Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних,
– наголосив він.
Що для цього роблять
Саме тому, як він зазначив, при Офісі Президента створили групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.
Санкції проти банків та ембарго на нафту
Сьогодні на зустрічі з експертами прозвучало багато думок щодо подальших кроків, зокрема:
- необхідно вводити санкції проти найбільших російських банків;
- ввести ембарго на експорт нафти з Росії;
- а також заборонити Росії користуватися грошима, отриманими від реалізації нафти.
Також потрібна заборона на повернення коштів, отриманих від торгівлі нею.
"Зараз наші союзники та партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакета проти Росії. На додачу до секторальних обмежень, під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту", – зазначив Єрмак.
Брифінг Єрмака за 29 березня: дивіться відео