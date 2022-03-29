Навіть найменшу з них потрібно заблокувати. Про це заявив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу 29 березня, передає 24 канал.

Увага Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій

Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних,

– наголосив він.

Що для цього роблять

Саме тому, як він зазначив, при Офісі Президента створили групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.

Санкції проти банків та ембарго на нафту

Сьогодні на зустрічі з експертами прозвучало багато думок щодо подальших кроків, зокрема:

необхідно вводити санкції проти найбільших російських банків;

ввести ембарго на експорт нафти з Росії;

а також заборонити Росії користуватися грошима, отриманими від реалізації нафти.

Також потрібна заборона на повернення коштів, отриманих від торгівлі нею.

Увага! Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії. Необхідно тиснути, аби країна-окупантка повністю змінила курс.

"Зараз наші союзники та партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакета проти Росії. На додачу до секторальних обмежень, під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту", – зазначив Єрмак.

Брифінг Єрмака за 29 березня: дивіться відео