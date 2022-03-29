Даже самую маленькую из них нужно заблокировать. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время брифинга 29 марта, передает 24 канал.

Внимание Джонсон заявил, соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций

Это должно быть целью и для всего демократического мира – без исключения. Никакого,

– подчеркнул он.

Что для этого делают

Именно поэтому, как он отметил, при Офисе Президента была создана группа экспертов – украинских и международных, которые на постоянной основе анализируют реальное влияние примененных против России санкций.

Санкции против банков и эмбарго на нефть

Сегодня на встрече с экспертами прозвучало много мнений по поводу дальнейших шагов, в частности:

необходимо вводить санкции против крупнейших российских банков;

ввести эмбарго на экспорт нефти из России;

а также запретить России пользоваться деньгами, полученными от реализации нефти.

Также требуется запрет на возврат средств, полученных от торговли им.

Внимание! Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупант полностью сменила курс.

"Сейчас наши союзники и партнеры работают над внедрением нового санкционного пакета против России. Вдобавок к секторальным ограничениям, под прицелом окажутся цепочки критического импорта", – отметил Ермак.

Брифинг Ермака на 29 марта: смотрите видео