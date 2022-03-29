Даже самую маленькую из них нужно заблокировать. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время брифинга 29 марта, передает 24 канал.
Внимание Джонсон заявил, соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций
Это должно быть целью и для всего демократического мира – без исключения. Никакого,
– подчеркнул он.
Что для этого делают
Именно поэтому, как он отметил, при Офисе Президента была создана группа экспертов – украинских и международных, которые на постоянной основе анализируют реальное влияние примененных против России санкций.
Санкции против банков и эмбарго на нефть
Сегодня на встрече с экспертами прозвучало много мнений по поводу дальнейших шагов, в частности:
- необходимо вводить санкции против крупнейших российских банков;
- ввести эмбарго на экспорт нефти из России;
- а также запретить России пользоваться деньгами, полученными от реализации нефти.
Также требуется запрет на возврат средств, полученных от торговли им.
"Сейчас наши союзники и партнеры работают над внедрением нового санкционного пакета против России. Вдобавок к секторальным ограничениям, под прицелом окажутся цепочки критического импорта", – отметил Ермак.
Брифинг Ермака на 29 марта: смотрите видео