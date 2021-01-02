Освобождение от российской газовой иглы: в Хорватии запустили терминал сжиженного газа из США
В Хорватию на остров Крк 1 января прибыл из США первый танкер со сжиженным газом. И сразу после этого хорватский LNG-терминал начал свою работу.
В Хорватии заработал терминал для получения сжиженного газа из США
Как сообщил директор управляющей компании LNG Hrvatska, говорится о танкере Tristar Ruby. Судно прибыло со 143 тысячами кубических метров газа. И такое событие дало старт коммерческому использованию терминала. Слова главы LNG Hrvatska передает хорватское издание tportal.
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Разгрузка танкера продлится до 3 декабря. До этого в течение одного месяца терминал работал в тестовом режиме.
Коротко о LNG-терминале на острове Крк
- Он является плавучим и имеет мощность 2,6 миллиарда кубометров газа в год.
- Его мощности на следующие 3 года уже распродали полностью, до 2027 года – на 80%, а до 2035 года – на 50%.
- Строительство терминала на острове обсуждали больше 20 лет. Сначала планировалось, что он будет располагаться на суше. Но из-за сопротивления местных жителей и экоактивистов в итоге построили плавучий терминал.
- LNG-терминал на острове Крк должен помочь Хорватии диверсифицировать поставки природного газа, как и некоторым странам Центральной Европы (в частности, Венгрии).
- До последнего времени Хорватия зависела от российского газа и собственной добычи.
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