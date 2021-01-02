В Хорватию на остров Крк 1 января прибыл из США первый танкер со сжиженным газом. И сразу после этого хорватский LNG-терминал начал свою работу.

В Хорватии заработал терминал для получения сжиженного газа из США Как сообщил директор управляющей компании LNG Hrvatska, говорится о танкере Tristar Ruby. Судно прибыло со 143 тысячами кубических метров газа. И такое событие дало старт коммерческому использованию терминала. Слова главы LNG Hrvatska передает хорватское издание tportal. Обратите внимание В обход России: Азербайджан начал поставки природного газа в Европу Разгрузка танкера продлится до 3 декабря. До этого в течение одного месяца терминал работал в тестовом режиме. Коротко о LNG-терминале на острове Крк Он является плавучим и имеет мощность 2,6 миллиарда кубометров газа в год.

Его мощности на следующие 3 года уже распродали полностью, до 2027 года – на 80%, а до 2035 года – на 50%.

Строительство терминала на острове обсуждали больше 20 лет. Сначала планировалось, что он будет располагаться на суше. Но из-за сопротивления местных жителей и экоактивистов в итоге построили плавучий терминал.

LNG-терминал на острове Крк должен помочь Хорватии диверсифицировать поставки природного газа, как и некоторым странам Центральной Европы (в частности, Венгрии).

До последнего времени Хорватия зависела от российского газа и собственной добычи.