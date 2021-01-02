До Хорватії на острів Крк 1 січня прибув зі США перший танкер зі скрапленим газом. І одразу після цього хорватський LNG-термінал почав свою роботу.

У Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США Як повідомив директор керуючої компанії LNG Hrvatska, мовиться про танкер Tristar Ruby. Судно прибуло зі 143 тисячами кубічний метрів газу. І така подія дала старт комерційному використанню терміналу. Слова очільника LNG Hrvatska передає хорватське видання tportal. Зверніть увагу В обхід Росії: Азербайджан розпочав поставки природного газу в Європу Розвантаження танкера триватиме до 3 грудня. До цього протягом одного місяця термінал працював у тестовому режимі. Коротко про LNG-термінал на острові Крк Він є плавучим і має потужність 2,6 мільярда кубометрів газу на рік.

Його потужності на наступні 3 роки вже розпродали повністю, до 2027 року – на 80%, а до 2035 року – на 50%.

Будівництво терміналу на острові обговорювали понад 20 років. Спершу планували, що він розташовуватиметься на суші. Але через спротив місцевих жителів і екоактивістів у підсумку спорудили плавучий термінал.

LNG-термінал на острові Крк має допомогти Хорватії диверсифікувати постачання природного газу, як і деяким країнам Центральної Європи (зокрема, Угорщині).

До останнього часу Хорватія залежала від російського газу та власного видобутку.