Азербайджан запустив в експлуатацію Транс-Адріатичний газопровід. Відтак європейські країни отримуватимуть азербайджанський природний газ в обхід Росії.

З початком поставок блакитного палива в Європу у державі досягнули стратегічної мети в реалізації проєкту "Південний газовий коридор". Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики Азербайджану.

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Протяжність Транс-Адріатичного газогону становить 878 кілометрів. Він проходить територією Греції, Албанії та Італії. Частина газогону пролягає в Адріатичному морі.

Через нього Азербайджан протягом 25 років постачатиме до Європи понад 10 мільярдів кубометрів газу. З них:

близько 8 мільярдів кубометрів – отримуватиме Італія;

сумарно 2 мільярди кубометрів – Греція та Болгарія.

Решта об'єму блакитного палива експортуватиметься на сусідні ринки. За словами компанії-власника, максимальна пропускна потужність газогону – 20 мільярдів кубометрів.

Будівництво газопроводу в обхід Росії: що відомо

Компанія TAP AG 13 жовтня 2020 року оголосила про завершення будівництва Транс-Адріатичного газогону. Газопровід – елемент "Південного газового коридору", який є частиною політики Євросоюзу з енергетичної безпеки.

Проєкт передбачає диверсифікацію інфраструктури для поставок азербайджанського газу в Європу. Завдяки цьому ЄС хоче знизити залежність від "Газпрому" і зменшити роль Росії як монополіста на ринку.