Азербайджан запустил в эксплуатацию Транс-Адриатический газопровод. Поэтому европейские страны будут получать азербайджанский природный газ в обход России.

С началом поставок голубого топлива в Европу в государстве достигли стратегической цели в реализации проекта "Южный газовый коридор". Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Азербайджана.

Читайте также Еще одна страна с 2021 года начнет получать газ в обход Украины

Протяженность Транс-Адриатического газопровода составляет 878 километров. Он проходит по территории Греции, Албании и Италии. Часть газопровода пролегает в Адриатическом море.

Через него Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять в Европу более 10 миллиардов кубометров газа. Из них:

около 8 миллиардов кубометров – будет получать Италия;

суммарно 2 миллиарда кубометров – Греция и Болгария.

Остальной объем голубого топлива будет экспортироваться на соседние рынки. По словам компании – собственника, максимальная пропускная мощность газопровода – 20 миллиардов кубометров.

Строительство газопровода в обход России: что известно

Компания TAP AG 13 октября 2020 года объявила о завершении строительства Транс-Адриатического газопровода. Газопровод – элемент "Южного газового коридора", который является частью политики Евросоюза по энергетической безопасности.

Проект предусматривает диверсификацию инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Благодаря этому ЕС хочет снизить зависимость от "Газпрома" и уменьшить роль России как монополиста на рынке.