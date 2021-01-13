Правительство Хорватии обновило правила въезда для лиц, прибывающих из стран, где распространяется новый штамм коронавируса. Так, приехав на территорию страны, нужно обязательно отбыть самоизоляцию.

Обновленные правила будут действовать с 14 по 31 января 2021 года. Об этом сообщили на странице в фейсбуке посольства Украины в Хорватии.

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Новые правила въезда украинцев в Хорватию

►Лица, в том числе и украинцы, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространяется мутировавший COVID-19, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, действительный 48 часов.

Кроме того, иностранцы должны самоизолироваться на 14 дней. Однако этот срок можно уменьшить. Для этого после 7 дней изоляции следует повторно сдать ПЦР-тест в Хорватии за свой счет.

►Украинцы, которые едут в Хорватию по неотложным личным причинам – похороны, лечение – могут въезжать на территорию страны без теста. Однако они должны уехать из Хорватии в течение 12 часов с момента въезда.

►Люди, которые едут в Хорватию для осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения (Сисачко-Мославачка жупания, часть Загребской и Карловацкой жупаний), тоже могут пересечь границу без теста. Впрочем им нужно предварительное разрешение штаба гражданской защиты Хорватии.

Каким категориям украинцев разрешен въезд в Хорватию