Хорватия обновила правила въезда: что изменится для украинцев
Правительство Хорватии обновило правила въезда для лиц, прибывающих из стран, где распространяется новый штамм коронавируса. Так, приехав на территорию страны, нужно обязательно отбыть самоизоляцию.
Обновленные правила будут действовать с 14 по 31 января 2021 года. Об этом сообщили на странице в фейсбуке посольства Украины в Хорватии.
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Новые правила въезда украинцев в Хорватию
►Лица, в том числе и украинцы, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространяется мутировавший COVID-19, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, действительный 48 часов.
Кроме того, иностранцы должны самоизолироваться на 14 дней. Однако этот срок можно уменьшить. Для этого после 7 дней изоляции следует повторно сдать ПЦР-тест в Хорватии за свой счет.
►Украинцы, которые едут в Хорватию по неотложным личным причинам – похороны, лечение – могут въезжать на территорию страны без теста. Однако они должны уехать из Хорватии в течение 12 часов с момента въезда.
►Люди, которые едут в Хорватию для осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения (Сисачко-Мославачка жупания, часть Загребской и Карловацкой жупаний), тоже могут пересечь границу без теста. Впрочем им нужно предварительное разрешение штаба гражданской защиты Хорватии.
Каким категориям украинцев разрешен въезд в Хорватию
- Медики, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми (при наличии отрицательного ПЦР-теста);
- пограничники;
- работники транспортной отрасли;
- дипломаты, сотрудники международных организаций, военные и полицейские, выполняющие служебные обязанности;
- лица, путешествующие транзитом;
- студенты;
- моряки (при наличии отрицательного ПЦР-теста).
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