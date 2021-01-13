Уряд Хорватії оновив правила в'їзду для осіб, які прибувають з країн, де поширюється новий штам коронавірусу. Так, після приїзду на територію країни, потрібно обов'язково відбути самоізоляцію.

Оновлені правила діятимуть з 14 до 31 січня 2021 року. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці посольства України в Хорватії.

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Нові правила в'їзду українців у Хорватію

►Особи, зокрема й українці, які прибувають до Хорватії з країн, де поширюється мутований COVID-19, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, що дійсний 48 годин.

Крім того, іноземці повинні самоізолюватися на 14 днів. Однак цей термін можна зменшити. Для цього після 7 днів ізоляції слід повторно здати ПЛР-тест у Хорватії власним коштом.

►Українці, які їдуть у Хорватію через невідкладні особисті причини – похорон, лікування – можуть в'їжджати на територію країни без тесту. Однак вони повинні виїхати з Хорватії впродовж 12 годин з моменту в'їзду.

►Люди, які їдуть у Хорватію для здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу (Сісачко-Мославачка жупанія, частина Загребської та Карловацької жупаній), теж можуть перетнути кордон без тесту. Втім їм потрібен попередній дозвіл Штабу цивільного захисту Хорватії.

Яким категоріям українців дозволений в'їзд у Хорватію