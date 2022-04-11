Хорватия попросила 24 сотрудника российского посольства покинуть их в связи с вторжением России в Украину и "жестокой агрессией". Об этом говорится в заявлении МИДа после подобных шагов других стран ЕС.
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Хорватия высылает 24 работника российского посольства.
18 дипломатов и 6 сотрудников административного персонала посольства Российской Федерации были призваны покинуть Республику Хорватия,
– говорится в сообщении.
В МИДе страны сообщили, что российская сторона проинформирована о сокращении административно-технического персонала посольства РФ в Загребе.
Отмечается, что Хорватия призвала Россию немедленно прекратить военную деятельность в Украине и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.
Какие страны выгнали российских дипломатов:
- Австрия
- Польша,
- Румыния,
- Словения,
- Греция,
- Португалия,
- Эстония,
- Латвия
- Чехия,
- Нидерланды,
- Бельгия,
- Ирландия,
- Македония,
- Люксембург,
- Италия
- Германия,
- Франция,
- Швеция,
- Дания,
- выгнали также послов из ЕС.
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