Хорватия попросила 24 сотрудника российского посольства покинуть их в связи с вторжением России в Украину и "жестокой агрессией". Об этом говорится в заявлении МИДа после подобных шагов других стран ЕС.

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Хорватия высылает 24 работника российского посольства.

18 дипломатов и 6 сотрудников административного персонала посольства Российской Федерации были призваны покинуть Республику Хорватия,

– говорится в сообщении.

В МИДе страны сообщили, что российская сторона проинформирована о сокращении административно-технического персонала посольства РФ в Загребе.

Отмечается, что Хорватия призвала Россию немедленно прекратить военную деятельность в Украине и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.

Какие страны выгнали российских дипломатов:

Австрия

Польша,

Румыния,

Словения,

Греция,

Португалия,

Эстония,

Латвия

Чехия,

Нидерланды,

Бельгия,

Ирландия,

Македония,

Люксембург,

Италия

Германия,

Франция,

Швеция,

Дания,

выгнали также послов из ЕС.

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