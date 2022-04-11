Хорватія попросила 24 співробітників російського посольства покинути їх у зв'язку з вторгненням Росії в Україну та "жорстокою агресією". Про це йдеться у заяві МЗС після подібних кроків інших країн ЄС.

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Хорватія висилає 24 працівників російського посольства

18 дипломатів і 6 співробітників адміністративного персоналу посольства Російської Федерації були закликані покинути Республіку Хорватія,
– йдеться в повідомленні.

У МЗС країни повідомили, що російська сторона поінформована про скорочення адміністративно-технічного персоналу посольства РФ в Загребі.

Зазначається, що Хорватія також закликала Росію негайно припинити військову діяльність в Україні та притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Які ще країни вигнали російських дипломатів:

  • Австрія
  • Польща,
  • Румунія,
  • Словенія,
  • Греція,
  • Португалія,
  • Естонія,
  • Латвія,
  • Чехія,
  • Нідерланди,
  • Бельгія,
  • Ірландія,
  • Македонія,
  • Люксембург,
  • Італія,
  • Німеччина,
  • Франція,
  • Швеція,
  • Данія,
  • вигнали також послів з ЄС.

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