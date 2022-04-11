Хорватія попросила 24 співробітників російського посольства покинути їх у зв'язку з вторгненням Росії в Україну та "жорстокою агресією". Про це йдеться у заяві МЗС після подібних кроків інших країн ЄС.
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Хорватія висилає 24 працівників російського посольства
18 дипломатів і 6 співробітників адміністративного персоналу посольства Російської Федерації були закликані покинути Республіку Хорватія,
– йдеться в повідомленні.
У МЗС країни повідомили, що російська сторона поінформована про скорочення адміністративно-технічного персоналу посольства РФ в Загребі.
Зазначається, що Хорватія також закликала Росію негайно припинити військову діяльність в Україні та притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.
Які ще країни вигнали російських дипломатів:
- Австрія
- Польща,
- Румунія,
- Словенія,
- Греція,
- Португалія,
- Естонія,
- Латвія,
- Чехія,
- Нідерланди,
- Бельгія,
- Ірландія,
- Македонія,
- Люксембург,
- Італія,
- Німеччина,
- Франція,
- Швеція,
- Данія,
- вигнали також послів з ЄС.
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