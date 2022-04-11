Хорватія попросила 24 співробітників російського посольства покинути їх у зв'язку з вторгненням Росії в Україну та "жорстокою агресією". Про це йдеться у заяві МЗС після подібних кроків інших країн ЄС.

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Хорватія висилає 24 працівників російського посольства

18 дипломатів і 6 співробітників адміністративного персоналу посольства Російської Федерації були закликані покинути Республіку Хорватія,

– йдеться в повідомленні.

У МЗС країни повідомили, що російська сторона поінформована про скорочення адміністративно-технічного персоналу посольства РФ в Загребі.

Зазначається, що Хорватія також закликала Росію негайно припинити військову діяльність в Україні та притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Які ще країни вигнали російських дипломатів:

Австрія

Польща,

Румунія,

Словенія,

Греція,

Португалія,

Естонія,

Латвія,

Чехія,

Нідерланди,

Бельгія,

Ірландія,

Македонія,

Люксембург,

Італія,

Німеччина,

Франція,

Швеція,

Данія,

вигнали також послів з ЄС.

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