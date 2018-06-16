Хорватия – Нигерия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборная Хорватии сыграла против сборной Нигерии на Чемпионате мира по футболу в России. Первым в матче удалось забить хорватам. Хотя это и сделал игрок сборной Нигерии, который срезал мяч в собственные ворота.

Команды создали немало моментов у ворот соперников, но за весь первый тайм мяч лишь один раз побывал в сетке ворот. После подачи с углового навес головой "продолжили" дальше в штрафную, где головой в падении пробил Манджукич. Но от ноги Этебо мяч залетел в ворота сборной Нигерии.

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Автогол в ворота сборной Нигерии

Второй гол был забит с пенальти. Автог гола – Лука Модрич. До этого после подачи с углового Трост-Эконг в борьбе завалил на газон Манджукича. Судья сразу указал на 11-метровую отметку. Капитан сборной Хорватии не промахнулся.

Гол Модрича с пенальти