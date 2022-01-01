Сбой случился на этой неделе. Вероятно речь идет о последних днях декабря 2021 года и начале января 2022.

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Дубилет прокомментировал сбой системы checkbox

На этой неделе, когда в Украине начался ажиотаж в регистрации кассовых аппаратов, системы Checkbox не выдержали, и у нас произошел страшный сбой. Мы сильно подвели многих наших клиентов,

– рассказал Дубилет.

Он также добавил, что последние три дня (речь идет о днях накануне Нового 2022 года – 24 канал) были полнейшим ужасом.

"Хотелось хотя бы отрезать мизинец в знак раскаяния"

"Во-первых, я хотел бы очень извиниться перед всеми, кого мы подвели. Мне действительно вчера хотелось сделать себе сэппуку (японское ритуальное самоубийство – 24 канал) или хотя бы отрезать мизинец в знак раскаяния. Мы сделаем для всех, кого подвели месяц обслуживания бесплатно, хотя я понимаю, что это мелочь по сравнению с нашей виной", – заявил Дубилет.

Только 1 января команда нашла первостепенную причину сбоя, поэтому большинство касс работают хорошо. Однако устраняют еще точечные проблемы.

Завтра (речь идет о 2 января – 24 канал) Все будет работать стабильно,

– заверил Дубилет.

Добавил также, что налоговая из-за неисправности штрафовать людей не будет: "Мы пытаемся сейчас оперативно получить от коллег из налоговой официальный документ, который мы сразу всем разошлем".

Дмитрий Дубилет заверил, что компания сделала выводы.

Обратите внимание! С 1 января 2022 года предприниматели 2 – 4 групп единого налога должны использовать регистраторы расчетных операций. Подробнее о новых правилах введения кассовых аппаратов читайте здесь.

Что известно о системе Сheckbox

Экс-министр Кабмина и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет в 2020 году анонсировал запуск проекта РРО Checkbox. Речь идет о так называемых программных кассах, которые дадут возможность предпринимателям избавиться от устаревших кассовых аппаратов.

Они актуальны для розничной торговли, малого бизнеса, а также интернет-магазинов.

Благодаря кассам Checkbox, можно уже не выдавать бумажные чеки и гарантии.

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Полный текст публикации Дмитрия Дубилета в Фейсбуке

На этой неделе, когда в Украине начался ажиотаж в регистрации кассовых аппаратов, системы Checkbox не выдержали, и у нас произошел страшный сбой. Мы сильно подвели многих наших клиентов.

Последние три дня для меня и нашей команды были каким-то суровым кошмаром. Мы не спали, не ели, толком не встретили новый год, пытаясь устранить проблему.

Сегодня, наконец, мы нашли первопричину сбоя, большинство касс работает успешно, но остаются еще точечные проблемы... Завтра все будет работать стабильно.

Во-первых, я хотел бы извиниться перед всеми, кого мы подвели. Мне действительно вчера хотелось сделать себе сэппуку или хотя бы отрезать мизинец в знак раскаяния. Мы сделаем для всех, кого подвели месяц обслуживания бесплатно, хотя я понимаю, что это мелочь по сравнению с нашей виной.

Во-вторых, клиенты часто спрашивают, будет ли их штрафовать налоговая за неработающие кассовые аппараты. Не будет. Конечно, налоговая войдет в положение. Мы пытаемся сейчас оперативно получить от коллег из налоговой официальный документ, который мы сразу всем разошлем.

И в-третьих, я очень хотел бы попросить клиентов, кого мы подвели, не наказывать нас и не идти к конкурентам. Поверьте, мы сделали очень много выводов и понимаем, как сделать, чтобы такое больше не повторялось.