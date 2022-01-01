Збій трапився цього тижня. Ймовірно мовиться про останні дні грудня 2021 року та початок січня 2022.

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Дубілет прокоментував збій системи checkbox

Цього тижня, коли в Україні розпочався ажіотаж у реєстрації касових апаратів, системи Checkbox не витримали, і у нас стався страшний збій. Ми сильно підвели багатьох наших клієнтів,

– розповів Дубілет.

Він також додав, що останні три дні (мовиться про дні напередодні Нового 2022 року – 24 канал) були цілковитим жахом.

"Хотілося хоча б відрізати мізинець на знак каяття"

"По-перше, я хотів би дуже вибачитись перед усіма, кого ми підвели. Мені справді вчора хотілося зробити собі сеппуку ( японське ритуальне самогубство – 24 канал) або хоча б відрізати мізинець на знак каяття. Ми зробимо для всіх, кого підвели місяць обслуговування безкоштовно, хоча я розумію, що це дрібниця в порівнянні з нашою провиною", – заявив Дубілет.

Тільки 1 січня команда знайшла першочергову причину збою, тому більшість кас працюють добре. Проте усувають ще точкові проблеми.

Завтра (мовиться про 2 січня – 24 канал) все працюватиме стабільно,

– запевнив Дубілет.

Додав також, що податкова через несправність штрафувати людей не буде: "Ми намагаємося зараз оперативно отримати від колег із податкової офіційний документ, який ми одразу всім розішлемо".

Дмитро Дубілет запевнив, що компанія зробила висновки.

Зверніть увагу! З 1 січня 2022 року підприємці 2 – 4 груп єдиного податку повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій. Детальніше про нові правила запровадження касових апаратів читайте тут.

Що відомо про систему Сheckbox

Ексміністр Кабміну та співзасновник monobank Дмитро Дубілет у 2020 році анонсував запуск проєкту РРО Checkbox. Мовиться про так звані програмні каси, які дадуть можливість підприємцям позбутись застарілих касових апаратів.

Вони актуальні для роздрібної торгівлі, малого бізнесу, а також інтернет-магазинів.

Завдяки касам Checkbox, можна вже не видавати паперові чеки й гарантії.

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Повний текст публікації Дмитра Дубілета у фейсбуці

Цього тижня, коли в Україні розпочався ажіотаж у реєстрації касових апаратів, системи Checkbox не витримали, і у нас стався страшний збій. Ми сильно підвели багатьох наших клієнтів.

Останні три дні для мене та нашої команди були якимось суворим кошмаром. Ми не спали, не їли, до ладу не зустріли новий рік, намагаючись усунути проблему.

Сьогодні, нарешті, ми знайшли першопричину збою, більшість кас працює успішно, але залишаються ще точкові проблеми… Завтра все працюватиме стабільно.

По-перше, я хотів би дуже вибачитись перед усіма, кого ми підвели. Мені справді вчора хотілося зробити собі сепуку або хоча б відрізати мізинець на знак каяття. Ми зробимо для всіх, кого підвели місяць обслуговування безкоштовно, хоча я розумію, що це дрібниця в порівнянні з нашою провиною.

По-друге, клієнти часто запитують, чи їх штрафуватиме податкова за непрацюючі касові апарати. Не буде. Звичайно, податкова увійде до становища. Ми намагаємося зараз оперативно отримати від колег із податкової офіційний документ, який ми одразу всім розішлемо.

І по-третє, я дуже хотів би попросити клієнтів, кого ми підвели, не карати нас і не йти до конкурентів. Повірте, ми зробили дуже багато висновків та розуміємо, як зробити, щоб таке більше не повторювалося. \