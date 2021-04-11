В Закарпатской области в Тячевском районе 29 марта нетрезвый мужчина наехал на женщину-пешехода. Жертва аварии погибла на месте. Понадобилось время, чтобы установить, кто был за рулем машины.

Вместо пьяного водителя вину на себя согласился взять его родной брат. Однако эту схему "раскусили" полицейские.

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Схему прикрывали сотрудники полиции

Как оказалось в таком замысле братьев прикрывали некоторые сотрудники правоохранительных органов. Теперь против так называемых стражей порядка начали служебное расследование.

Полицейских, фальсифицировавших документы, уже уволили. Материалы направят в Государственное бюро расследований.

Водителю готовят сообщение о подозрении

Сейчас с настоящим фигурантом дела проводят следственные действия и готовят ему сообщение о подозрении. Вскоре проведут экспертизы и следственные эксперименты.

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Обратите внимание! Производство начали за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.