Хотел подставить брата: на Закарпатье полиция установила виновного в ДТП
В Закарпатской области в Тячевском районе 29 марта нетрезвый мужчина наехал на женщину-пешехода. Жертва аварии погибла на месте. Понадобилось время, чтобы установить, кто был за рулем машины.
Источник:Полиция Закарпатской области
Вместо пьяного водителя вину на себя согласился взять его родной брат. Однако эту схему "раскусили" полицейские.
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Схему прикрывали сотрудники полиции
Как оказалось в таком замысле братьев прикрывали некоторые сотрудники правоохранительных органов. Теперь против так называемых стражей порядка начали служебное расследование.
Полицейских, фальсифицировавших документы, уже уволили. Материалы направят в Государственное бюро расследований.
Водителю готовят сообщение о подозрении
Сейчас с настоящим фигурантом дела проводят следственные действия и готовят ему сообщение о подозрении. Вскоре проведут экспертизы и следственные эксперименты.
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