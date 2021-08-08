Инцидент произошел в ночь на 6 июля. Тогда пострадали по меньшей мере 10 человек, одна девушка серьезно ранена.

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"Просто хотел убить много людей"

По словам мужчины, "где-то 6 лет назад почувствовал, что хочет убивать женщин, которые выглядят счастливыми".

Неважно, кто бы это был, – я просто хотел убить много людей,

- убеждает он.

Коротко о нападении на пассажиров в метро Токио

Мужчина атаковал пассажиров у станции Сейджогакуен на западе Токио.

Затем он спрыгнул на рельсы и убежал. Но через некоторое время зашел в магазин в 5 километрах от места происшествия и сдался. Мужчина тогда сказал, что устал скрываться.

По предварительным данным, злоумышленник – примерно 20 лет.