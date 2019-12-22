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      Хотел быть президентом Украины: российский актер Гоша Куценко сделал неожиданное заявление

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      Гоша Куценко / Фото из открытых источников

      Популярный российский актер Гоша Куценко заявил, около 10 лет назад думал баллотироваться на пост украинского президента. И этот вопрос даже достаточно серьезно обсуждался.

      В комментарии изданию "Вечерняя Москва" актер подчеркнул, что в последнее время очень много думал, как бы он вел себя на посту президента страны. Или же играл такую ​​роль в кино.

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      Решил, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании,
      – рассказал Куценко.

      По его словам, сейчас пришли сложные времена: поколение 30-35-летних ребят, а они уже не помнят "по-взрослому" даже девяностые и все время стонут.

      "А я помню еще восьмидесятые. Потому что я – родом из далекого 1967 года. И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно лучше, чем было в девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", – добавил актер.

      Заметим, что действующий украинский президент Владимир Зеленский в свое время был основателем и актером юмористической студии "Квартал 95". Также он за своими плечами имеет не одну роль в кино.

      Что известно о Гоше Куценко? Настоящее имя – Юрий Куценко. Родился в 1952 году в украинском Запорожье. Впоследствии вместе с семьей переехал во Львов и окончил местную школу №52. В 1988 году переехал в Москву. В российской столице он в 1992 году окончил школу-студию МХАТ. После этого началась его актерская карьера. Всего в своем активе имеет 155 работ в 140 проектах. В 2016 году Куценко заявил о прекращении актерской деятельности. Такой шаг он объяснил тем, что планирует заняться режиссерствами.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Украина – Россия Новости России Новости LifeStyle LifeStyle Кино
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