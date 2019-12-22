Хотів бути президентом України: російський актор Гоша Куценко зробив неочікувану заяву

Популярний російський Гоша Куценко заявив, що десь 10 років тому думав балотуватися на посаду українського президента. І це питання навіть достатньо серйозно обговорювалося.

У коментарі виданню "Вечірня Москва" актор підкреслив, що останнім часом дуже багато думав, як би він поводився на посаді президента країни. Або ж грав таку роль у кіно.

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Надумав, що це, напевно, найскладніша роль у світі. Я ж колись хотів бути президентом України. Ні, правда, не смійтеся. Років десять тому. Це навіть обговорювалося досить серйозно. Але у мене захворіла мама, і я забув про це своє бажання,

– розповів Куценко.

За його словами, зараз прийшли складні часи: покоління 30-35-річних хлопців, а вони уже не пам'ятають "по-дорослому" навіть дев'яності, і весь час стогнуть.

"А я пам'ятаю ще вісімдесяті. Тому що я – родом з далекого 1967 року. І можу сказати, що зараз життя є незрівнянно кращим, аніж було у дев'яностих, і немає тих катастроф, які були в той час", – додав актор.

Зауважимо, що чинний український президент Володимир Зеленський свого часу був засновником і актором гумористичної студії "Квартал 95". Також він за своїми плечима має не одну роль у кіно.

Що відомо про Гошу Куценко? Справжнє ім’я – Юрій Куценко. Народився в 1952 році в українському Запоріжжі. Згодом разом із родиною переїхав до Львова та закінчив місцеву школу №52. У 1988 році переїхав до Москви. У російській столиці він у 1992 році закінчив школу-студію МХАТ. Після цього розпочалася його акторська кар’єра. Загалом у своєму доробку має 155 робіт у 140 проєктах. У 2016 році Куценко заявив про припинення акторської діяльності. Такий крок він пояснив тим, що планує зайнятися режисерством.