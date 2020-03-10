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      "Хотел привлечь внимание": в Кропивницком задержали псевдоминера

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      В Кропивницкому правоохранители задержали мужчину, который по всей стране "минировал" вокзалы. Оказалось, что таким образом он хотел "привлечь внимание к себе".

      "Минером" оказался 43-летний местный житель. 7 марта он сообщил, что заминировал железнодорожный вокзал Кропивницкого, а взрывчатку оставил на одной из свалок, пишет патрульная полиция в фейсбуке.

      Обратите внимание Пьяный мужчина сообщил о взрывчатке в супермаркете Харькова, но это было мясо

      Однако сообщение оказалось фейковым. Впоследствии полицейские установили, что "минер" находился в здании неподалеку, где его и задержали. Ранее он несколько раз "заминировал" помещение в разных городах страны. 

      Мужчина рассказал полиции, что накануне поссорился со своим товарищем и решил таким образом привлечь к себе внимание. Заодно и проверить работу патрульной полиции. Если вину докажут, то псевдоминеру грозит до 6 лет лишения свободы.

      Отметим, что в Украине случаи фейковых заминирований не редкость. 7 марта в полиции Одессы и Киева поступили сообщения о якобы заминировании общественных мест, в том числе торговых центров, гостиниц, больниц и вокзалов. Кабмин намерен усилить ответственность за ложное сообщение о минировании зданий.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Кропивницкого Фейковые заминирования
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