"Хотел привлечь внимание": в Кропивницком задержали псевдоминера

В Кропивницкому правоохранители задержали мужчину, который по всей стране "минировал" вокзалы. Оказалось, что таким образом он хотел "привлечь внимание к себе".

"Минером" оказался 43-летний местный житель. 7 марта он сообщил, что заминировал железнодорожный вокзал Кропивницкого, а взрывчатку оставил на одной из свалок, пишет патрульная полиция в фейсбуке.

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Однако сообщение оказалось фейковым. Впоследствии полицейские установили, что "минер" находился в здании неподалеку, где его и задержали. Ранее он несколько раз "заминировал" помещение в разных городах страны.

Мужчина рассказал полиции, что накануне поссорился со своим товарищем и решил таким образом привлечь к себе внимание. Заодно и проверить работу патрульной полиции. Если вину докажут, то псевдоминеру грозит до 6 лет лишения свободы.

Отметим, что в Украине случаи фейковых заминирований не редкость. 7 марта в полиции Одессы и Киева поступили сообщения о якобы заминировании общественных мест, в том числе торговых центров, гостиниц, больниц и вокзалов. Кабмин намерен усилить ответственность за ложное сообщение о минировании зданий.