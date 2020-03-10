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      "Хотів привернути увагу": у Кропивницькому затримали псевдомінера

      - Читать новость на русском
      У Кропивницькому правоохоронці затримали псевдомінера / Фейсбук Нацполіції

      У Кропивницькому правоохоронці затримали чоловіка, який по всій країні "мінував" вокзали. Виявилося, що у такий спосіб він просто хотів "привернути увагу до себе".

      "Мінером" виявився 43-річним місцевий мешканець. 7 березня він повідомив, що замінував залізничний вокзал Кропивницького, а вибухівку залишив в одному зі смітників, пише патрульна поліція у фейсбуці.

      Зверніть увагу П'яний чоловік повідомив про вибухівку в супермаркеті Харкова, але це було м'ясо

      Однак повідомлення виявилося фейковим. Згодом поліцейські встановили, що "мінер" перебував у будівлі неподалік, де його і затримали. Раніше він декілька разів "заміновував" приміщення у різних містах країни.

      Чоловік розповів поліції, що напередодні посварився зі своїм товаришем і вирішив у такий спосіб привернути до себе увагу. Заодно і перевірити роботу патрульної поліції. Якщо провину доведуть, то псевдомінеру загрожує до 6 років обмеження волі. 

      Зазначимо, що в Україні випадки фейкового замінування не є поодинокими. 7 березня до поліції Одеси та Києва надійшли повідомлення про нібито замінування громадських місць, зокрема торгових центрів, готелів, лікарень та вокзалів. Кабмін має намір посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування будівель.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Кропивницького Поліція Фейкові замінування
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