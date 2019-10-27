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      Хотел взорвать гранатой семью: под Киевом прогремел взрыв – фото 18+

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      Граната взорвалась во дворе в селе Трибухи
      Граната взорвалась во дворе в селе Трибухи / пресс-служба Нацполиции в Киевской области

      На Киевщине, в селе Трибухи Броварского района пьяный мужчина хотел взорвать односельчанина и всю его семью. Он ворвался в дом знакомого с гранатой в руках, но хозяин вовремя вытолкал его за дверь.

      Взрыв прогремел уже во дворе. Мгновенная реакция хозяина дома спасла жизнь его семье. Об этом информирует Нацполиция Киевской области.

      Смотрите также: Появилось видео взрыва гранаты на рынке "Радосиль" на Троещине

      Люди осталась в живых. 39-летнего пострадавшего с осколочными ранениями доставили в Центральную районную больницу,
      – передают правоохранители.

      Сам нападающий также сейчас находится в спецпалате медицинского учреждения. При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли остатки от гранаты похожей на РГД-5.

      Осторожно! Фото 18+

      граната вибух
      Граната взорвалась во дворе / фото пресс-служба Нацполиции в Киевской области

      Дома у подрывника нашли еще одну гранату. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.

      граната вибух
      От взрыва пострадали двое мужчин / фото пресс-служба Нацполиции

      Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Взрыв Оружие
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