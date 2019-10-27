Хотел взорвать гранатой семью: под Киевом прогремел взрыв – фото 18+

На Киевщине, в селе Трибухи Броварского района пьяный мужчина хотел взорвать односельчанина и всю его семью. Он ворвался в дом знакомого с гранатой в руках, но хозяин вовремя вытолкал его за дверь.

Взрыв прогремел уже во дворе. Мгновенная реакция хозяина дома спасла жизнь его семье. Об этом информирует Нацполиция Киевской области.

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Люди осталась в живых. 39-летнего пострадавшего с осколочными ранениями доставили в Центральную районную больницу,

– передают правоохранители.

Сам нападающий также сейчас находится в спецпалате медицинского учреждения. При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли остатки от гранаты похожей на РГД-5.

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Граната взорвалась во дворе / фото пресс-служба Нацполиции в Киевской области

Дома у подрывника нашли еще одну гранату. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.



От взрыва пострадали двое мужчин / фото пресс-служба Нацполиции

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.