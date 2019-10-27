Хотів підірвати гранатою сім’ю: під Києвом пролунав вибух – фото 18+

На Київщині, у селі Трибухів Броварського району, п’яний чоловік хотів підірвати односельчанина і всю його сім’ю. Він увірвався до будинку знайомого з гранатою в руках, але господар вчасно виштовхав його за двері.

Вибух пролунав вже на подвір’ї. Миттєва реакція господаря дому врятувала життя його родині. Про це інформує Нацполіція Київської області.

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Люди лишилася живими. 39-річного потерпілого з осколковими пораненнями доставили до Центральної районної лікарні,

– передають правоохоронці.

Сам нападник також наразі перебуває у спецпалаті медичного закладу. При огляді місця події у якості речових доказів поліцейські вилучили залишки від гранати схожої на РГД-5.

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Граната вибухнула на подвір'ї/ фото пресслужба Нацполіції у Київській області

Вдома у підривника знайшли ще одну гранату. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею замах на умисне вбивство.



Від вибуху постраждали двоє чоловіків/ фото пресслужба Нацполіції

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.