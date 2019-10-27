22:16
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Хотів підірвати гранатою сім’ю: під Києвом пролунав вибух – фото 18+

      1710 Читать новость на русском
      Граната вибухнула на подвір'ї у селі Трибухів
      Граната вибухнула на подвір'ї у селі Трибухів / пресслужба Нацполіції у Київській області

      На Київщині, у селі Трибухів Броварського району, п’яний чоловік хотів підірвати односельчанина і всю його сім’ю. Він увірвався до будинку знайомого з гранатою в руках, але господар вчасно виштовхав його за двері.

      Вибух пролунав вже на подвір’ї. Миттєва реакція господаря дому врятувала життя його родині. Про це інформує Нацполіція Київської області.

      Дивіться також: З'явилося відео вибуху гранати на ринку "Радосиль" на Троєщині

      Люди лишилася живими. 39-річного потерпілого з осколковими пораненнями доставили до Центральної районної лікарні,
      – передають правоохоронці.

      Сам нападник також наразі перебуває у спецпалаті медичного закладу. При огляді місця події у якості речових доказів поліцейські вилучили залишки від гранати схожої на РГД-5.

      Обережно! Фото 18+

      граната вибух
      Граната вибухнула на подвір'ї/ фото пресслужба Нацполіції у Київській області

      Вдома у підривника знайшли ще одну гранату. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею замах на умисне вбивство.

      граната вибух
      Від вибуху постраждали двоє чоловіків/ фото пресслужба Нацполіції

      Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

      blog_ava
      Підлога з надгробків і з портретами померлих з'явилася у торговому центрі: фото, відео
      сьогодні
      4367
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Вибух Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      Блоги тижня 60
      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      сьогодні , 19:31 Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      Ольга Грамчук 1037
      Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      сьогодні , 19:30 Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      Уляна Верстюк 2146
      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      сьогодні , 19:00 История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      Максим Мирович 916
      "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
      сьогодні , 19:00 "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
      Ігор Саджениця 593
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук