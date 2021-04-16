Служба безопасности Украины задержала бывшую чиновницу из Должанска, что в оккупированной Луганской области. Она хотела сменить фамилию и переехать жить на подконтрольную украинской власти территорию.

Женщина пыталась въехать в Украину через пункт пропуска "Меловое". Там ее задержали.

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В чем подозревают экс-чиновницу

СБУ установила, что женщина находилась на должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015 – 2019 годах. Она распространяла пророссийскую пропаганду и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года коллаборантка находится в розыске по статье о создании террористической группы или террористической организации.

Что грозит женщине

Сейчас для нее готовят сообщение о подозрении. Ее могут посадить на срок от 5 до 10 лет.

Заметим, сотрудники СБУ в апреле задержали мужчину, который в 2015 году участвовал в противоправной деятельности так называемого "министерства государственной безопасности" в Луганской области. Однако, в 2016 году он устроился администратором в сервисный центр МВД в Херсонской области.



Задержанная коллаборантка / Фото СБУ