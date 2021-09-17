Инцидент произошел 14 сентября около в 19:00 по местному времени.

Интересно 15 людей, которые хотели крутое селфи, но их постигла неудача: забавные фото

Украинка перелезла через перила, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте. Однако потеряла равновесие и упала в пропасть. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы во время падения.

В каком состоянии украинка

Известно, что она получила серьезные травмы во время падения. Ее сразу эвакуировали в порт Бенидорм для дальнейшей реанимации. После этого ее доставили в больницу в Аликанте. По последним данным, пострадавшая продолжает находиться в больнице. Сейчас больше подробностей о ее состоянии нет.

Обратите внимание! Иногда люди подвергают себя смертельной опасности ради хороших фото в интернете. К примеру, брат и двое сестер из Британии решили переждать непогоду под деревом и сделать несколько фото. Во время одного снимка вблизи ударила молния: они оказались в больнице.