Інцидент стався 14 вересня близько о 19:00 за місцевим часом.

Цікаво 15 людей, які хотіли круте селфі, але їх спіткала невдача: кумедні фото

Українка перелізла через бильця, аби зробити селфі на тлі пляжу Леванте. Однак втратила рівновагу й впала у прірву. Очевидці викликали екстрені служби.

Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані й отримала серйозні травми під час падіння.

В якому стані українка

Відомо, що вона отримала серйозні травми під час падіння. Її одразу евакуювали до порту Бенідорм для подальшої реанімації. Після цього її доставили до лікарні в Аліканте. За останніми даними, постраждала продовжує перебувати у лікарні. Наразі більше подробиць про її почуття немає.

Зверніть увагу! Інколи люди наражають себе на смертельну небезпеку заради гарних фото в інтернеті. До прикладу, брат і двоє сестер із Британії вирішили перечекати негоду під деревом і зробити кілька фото. Під час одного знімку поблизу вдарила блискавка: вони опинилися в лікарні.