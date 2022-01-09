Связь с туристами потеряли еще 7 января. В тот же день словацкие и польские спасатели начали операцию по спасению.
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Уже 9 января после полудня спасатели обнаружили 3 мертвых людей под южной стеной Малого Герлаха.
Сейчас продолжаются неотложные спасательные работы. После этого тела погибших туристов будут транспортировать в населенный пункт Стары Смоковец, что на территории Словакии.
По данным спасателей, поиски проводили с использованием всех доступных средств: вертолетов, дрона и устройств для определения местоположения мобильного телефона. Причину гибели туристов будут расследовать.
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Что этому предшествовало
- В Батижовецку долину на территории Словакии утром 7 января отправились 3 поляков. Оттуда они планировали начать восхождение на Герлах.
- В определенном месте туристы должны были встретиться с еще одним поляком, однако не прибыли туда вовремя.
- Мужчина забеспокоился и сообщил об этом спасателям. Впоследствии они начали поиски туристов.