Связь с туристами потеряли еще 7 января. В тот же день словацкие и польские спасатели начали операцию по спасению.

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Уже 9 января после полудня спасатели обнаружили 3 мертвых людей под южной стеной Малого Герлаха.

Сейчас продолжаются неотложные спасательные работы. После этого тела погибших туристов будут транспортировать в населенный пункт Стары Смоковец, что на территории Словакии.

Обратите внимание! На гору Герлах могут совершать восхождение лишь лица с соответствующей альпинистской подготовкой и специальным снаряжением.

По данным спасателей, поиски проводили с использованием всех доступных средств: вертолетов, дрона и устройств для определения местоположения мобильного телефона. Причину гибели туристов будут расследовать.

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Что этому предшествовало